Reforços revelam orientações defensivas de Caixinha e tentam se adaptar à nova filosofia do Santos

"Ele pede muito para nós sempre armarmos o jogo, conduzir bola, estar com a linha alta. Isso facilita para mim, no Cruzeiro já fazia isso com o professor Seabra e o Diniz. O jeito de jogar é parecido. Ele pede para ter facilidade para conduzir a bola, achar o passe e fazer a cobertura do lateral. Não vai ser surpresa. Meu jeito é mais de conduzir a bola, facilidade de chegar lá na frente, tenho a diagonal boa. Vou estar 100% preparado, e quando a oportunidade surgir quero ajudar meus companheiros", disse o zagueiro.

"Eu tive a oportunidade de jogar contra o Caixinha quando ele estava no Bragantino. Ele gosta muito da linha alta para roubar a bola e estar perto do gol adversário. Ele nos cobra bastante para estar com o corpo de lado para estar preparado para correr para frente ou para trás. Isso vai ajudando bastante nos treinos a nos encaixarmos no jeito que ele pede", acrescentou.

Luisão, por sua vez, deverá lidar com um pensamento diferente em relação ao que praticava no Novorizontino. Ele, porém, elogiou o trabalho do comandante português e contou semelhanças do que seu antigo chefe, Eduardo Baptista, o cobrava para fazer.

"É um pouco diferente do que estava acostumado, mas tem algumas características iguais. Atacar marcando, encaixar nos atacantes adversários. No Novorizontino eu fazia muito isso, não será surpresa. Estamos treinando firme para fazer uma boa temporada e conquistar os objetivos", declarou.

"A intensidade do treino é ótima, como o Caixinha gosta de trabalhar. Vocês falaram do sol, em Novo Horizonte também faz muito sol, então já estou acostumado. É um esquema interessante, estamos nos adaptando a jogar com as linhas altas. Estamos treinando encaixe de área, corrida para trás, alinhamento do corpo, etc. Eu tenho essa característica desde pequeno, tenho esse passe de quebrar linhas. Estou trabalhando no dia a dia para melhorar", completou.