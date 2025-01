Oscar responde Leila Pereira sobre pré-temporada nos EUA e cita Chelsea

O Tricolor disputará dois amistosos preparatórios válidos pela FC Series, torneio de pré-temporada disputado na Flórida. O primeiro compromisso do São Paulo acontece nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já o segundo está marcado para a próxima segunda, contra o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 17h.

O único problema causado pela pré-temporada nos EUA é o fato de o São Paulo ter de entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela estreia no Paulistão, com uma equipe completamente alternativa. Parte do elenco que está em Orlando voltará ao Brasil antes do duelo com o Flamengo justamente para reforçar o time no Estadual, mas o Tricolor não competirá com força máxima em seu primeiro jogo oficial do ano.