Com expulsões e disputa de pênaltis, Sport vence Oeste-SP e avança na Copinha

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por alguns momentos de superioridade da equipe do Oeste e outros do Sport. No entanto, o time paulista produziu as melhores jogadas da etapa inicial, pressionando a saída de bola do adversário e impedindo que o Leão avançasse para o ataque.

No segundo tempo, o Sport conseguiu controlar a partida e a ter as melhores chances do jogo. Então, o Oeste sofreu duas baixas: aos 21 minutos, Kauan Daniel recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso; já aos 31, após um desentendimento com o jogador do Leão, Cauã Tavares recebeu o cartão vermelho direto. Com quase vinte minutos de jogo restante, o time paulista conseguiu resistir às investidas do ataque adversário, com o goleiro Vitor realizando grandes defesas.