Com dois de Raphinha, Barcelona goleia Real Madrid e conquista Supercopa da Espanha pela 15ª vez

Ainda deu tempo do Barcelona fazer o quarto no primeiro tempo. Raphinha puxou contragolpe após passe de Yamal, ajeitou para Balde e viu o ala chutar cruzado, no canto, ampliando o marcador. Um atropelo!

O time catalão não diminuiu o ritmo e marcou o quinto logo no início da etapa final. Com só dois minutos, Raphinha fez linda jogada após receber de Casadó e tocou na saída de Courtois. Goleada na Arábia Saudita.

O Real Madrid descontou aos 14 minutos, através de um belo gol de Rodrygo em cobrança de falta. O time até tentou pressionar nos minutos finais, mas não foi capaz de encostar no placar e viu o rival Barcelona erguer a taça.