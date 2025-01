Sob olhares de conselheiros, Corinthians faz trabalhos de força e treino tático no CT

A pré-temporada de 2025 segue a todo vapor no Corinthians. Neste sábado, o elenco alvinegro fez mais um treino no CT Dr. Joaquim Grava e deu sequência à preparação para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Bragantino.

Mais uma vez, o Timão trabalhou em dois períodos. Pela manhã, os jogadores fizeram testes isocinéticos e atividades de força na academia.

Já durante a tarde, o time realizou um trabalho técnico-tático de transição com enfrentamentos. O técnico da equipe, Ramón Díaz, ainda comandou um treino tático de olho na primeira rodada do Estadual.