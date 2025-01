Corinthians anuncia permanência de Cacá; veja detalhes do contrato

"É uma felicidade enorme. É uma oportunidade que todos os atletas no Brasil e no Mundo querem ter, que é vestir essa camisa, sentir essa energia de entrar em campo e ver a torcida apoiar os 90 minutos. É uma oportunidade única. Estou agarrando com toda força do mundo. Estou treinando, estou batalhando e me cuidando bastante para poder fazer história, que é o meu maior objetivo nesse clube", disse o camisa 25.

Na temporada de 2024, Cacá acumulou 40 jogos (37 como titular), com seis gols marcados e uma assistência. Contratado em março, o atleta é peça importante no esquema do técnico Ramón Díaz, formando parceria com nomes como Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique.