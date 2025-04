LBF: Sampaio vence e tira a invencibilidade do Sesi Araraquara

Líder e vice-líder da Liga de Basquete Feminino 2025 estiveram frente a frente na noite desta quinta-feira (17). Último time invicto na competição, o Sesi Araraquara perdeu a sequência de vitórias e também a ponta da tabela de classificação ao ser derrotado pelo Sampaio Basquete. Com apoio da torcida no ginásio Castelinho, o Tubarão triunfou por 75 a 69 e assumiu a liderança da LBF.

Vale destacar que o duelo desta quinta-feira reuniu as duas equipes que fizeram as últimas duas finais da Liga de Basquete Feminino. Em 2023 e 2024 o título ficou com o Sesi Araraquara, atual bicampeão do torneio. Com o confronto ganhando cada vez mais rivalidade, a vitória de hoje traz uma sensação de revanche para o Sampaio Basquete.

A equipe da casa conseguiu começar bem a partida e abrir 41 a 32 no placar no primeiro tempo. As visitantes voltaram melhor do intervalo e diminuíram a vantagem para 53 a 48. No entanto, o time maranhense controlou a reação e administrou bem o ritmo do jogo para sair com a vitória em 75 a 69.