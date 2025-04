Com dois a mais, Criciúma derrota Athletic e vence a primeira na Série B

A primeira vitória do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro veio com requintes de crueldade. Com amplo domínio e aproveitando-se da vantagem numérica em campo de dois jogadores, o time carvoeiro superou o Athletic por 4 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Heriberto Hulse, em duelo válido pela terceira rodada da competição.

O resultado garantiu os primeiros três pontos para o Criciúma, que respirou na tabela após duas derrotas seguidas. Já o Athletic segue em situação delicada: sem pontuar, amargou a terceira derrota consecutiva e permanece na zona de rebaixamento.

O Criciúma não demorou para mostrar sua força diante do Athletic. Logo aos quatro minutos, após chute forte de Luciano Castán que obrigou o goleiro Adriel a fazer boa defesa, Diego Gonçalves pegou o rebote e cruzou na segunda trave. Bem posicionado, Juninho apareceu de cabeça para abrir o placar no Heriberto Hulse.