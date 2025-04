CRB vence Volta Redonda e é o único clube com 100% de aproveitamento na Série B

O CRB venceu o Volta Redonda no estádio Rei Pelé, em Maceió, por 1 a 0, nesta quinta-feira, e é o único clube da Série B do Campeonato Brasileiro que segue com 100% de aproveitamento dos pontos em três rodadas. Breno Herculano, de cabeça, marcou o gol do confronto na primeira etapa.

O time alagoano chegou a nove pontos, ao conquistar a terceira vitória seguida, se isolando na liderança, a frente do trio Cuiabá, Goiás e Coritiba, todos com sete pontos. O Volta Redonda segue zerado, em 18º lugar, e -3 de saldo de gols, a frente de Athletic, com -4, e Paysandu, -6.

Mesmo fora de casa, o Volta Redonda começou o duelo batendo na porta do CRB. Aos 15 minutos, Vitinho recebeu bola da direita e, mesmo desequilibrado, conseguiu uma puxeta e balançou as redes, mas a arbitragem detectou impedimento.