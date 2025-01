Victor Luís renova com o Vasco por mais duas temporadas

O lateral esquerdo Victor Luís acertou sua renovação até 2027 com o Vasco da Gama comandado pelo recém-chegado Fábio Carille. O jogador chegou ao Gigante da Colina no meio da temporada passada com contrato até o final de 2024.

Victor Luís publicou em suas redes sociais a confirmação da renovação e disse estar "feliz e honrado" em renovar seu acordo com o clube.

"Agradecer a Deus pela oportunidade e a todos que estão comigo e acreditam no meu trabalho. Que seja um período de conquistas para essa torcida que tanto merece. Vamos por mais", disse o lateral.