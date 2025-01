Sadio Mané brilha e Al-Nassr bate o Al-Okhdood pelo Campeonato Saudita

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr recebeu o Al-Okhdood no estádio Al-Awwal Park e venceu por 3 a 1. Godwin abriu o placar para os visitantes, porém, Sadio Mané (duas vezes) e Cristiano Ronaldo garantiram a vitória dos donos da casa.

Com o resultado positivo, o Al-Nassr chegou aos 28 pontos, assumindo a terceira colocação. De volta à zona de classificação para a Champions Asiática, a equipe está a seis pontos do Al-Hilal (2º) e a oito do Al-Ittihad (1°). Entretanto, ambas as equipes ainda jogam na rodada. Já o Al-Okhdood mantém seus 12 pontos, na 14ª posição, apenas dois acima do Al-Kholood (16°), primeiro time na zona de rebaixamento.