Fluminense confirma a contratação do lateral Renê, ex-Internacional e Flamengo

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral esquerdo Renê. O defensor de 32 anos defendeu o Internacional nos últimos anos e também possui passagem pelo Flamengo, rival do Tricolor Carioca.

Renê firmou vínculo com o Fluminense até o final de 2026. Ele se apresentou no CT Carlos Castilho nesta terça-feira e realizou os exames médicos antes de ser oficializado.

"Estou muito feliz e motivado. O Fluminense é um grande clube, que tem pela frente um ano com campeonatos muito difíceis, mas com objetivos muito grandes. Já estou me ambientando, fui muito bem recebido. Agradeço a todos e espero ser muito feliz aqui com essa camisa tão pesada", afirmou Renê, em nota divulgada pelo clube carioca.