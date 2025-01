Corinthians oficializa empréstimo de Fagner ao Cruzeiro

Com a saída de Cássio no primeiro semestre de 2024, Fagner se tornou o jogador mais longevo no elenco do Timão junto com o paraguaio Ángel Romero. Desde então, os dois dividiam o posto de principais líderes da equipe.

O projeto do Cruzeiro consiste em se reforçar com jogadores experientes, capazes de entregarem resultados no curto prazo. Não à toa, boa parte das contratações da Raposa na temporada possuem um perfil parecido: nomes consagrados ou atletas com rodagem.

Para 2025, além de Fagner, o Cruzeiro já anunciou as contratações de Gabigol, ex-Flamengo, Dudu, ex-Palmeiras, Yannick Bolasie, ex-Criciúma, Christian, ex-Athletico-PR, Eduardo, ex-Botafogo, e Rodriguinho, ex-América-MG.