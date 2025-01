Campo de grama sintética em Santana de Parnaíba ajuda FPF a salvar grupo na Copinha

"O local passou por uma transformação significativa e recebeu a instalação de um gramado sintético de última geração, projetado para oferecer o máximo de conforto e desempenho para os atletas. O novo gramado, com 60mm de altura, conta com um sistema de amortecimento eficiente que ajuda a minimizar o impacto durante os jogos, proporcionando mais segurança e conforto para os jogadores", disse.

Segundo o executivo, além do gramado, outra ferramenta implantada para manter as boas condições do palco foi um sistema de resfriamento, com canhões de arrefecimento instalados ao lado externo da área de jogo.

"Esse sistema é crucial para manter a temperatura do campo em níveis ideais, prevenindo o aquecimento excessivo da superfície, o que garante uma melhor performance durante as partidas, além de preservar a integridade do gramado. Com essas melhorias, o estádio se torna um espaço mais moderno, seguro e adequado para o esporte de alto rendimento, elevando a qualidade das competições e o bem-estar dos atletas", completou Schildt.

Líder do Grupo 12, com seis pontos, o Juventude elogiou o palco: "Por se tratar de um sintético muito bom, a adaptação foi muito fácil. Não sofremos em nenhum momento em relação a dinâmica de jogo, sendo possível termos atuado da mesma maneira que jogamos em gramado natural", disse Fernando Rech, diretor executivo da base do time gaúcho.

A Copinha começou no último dia 2 com 128 times na disputa e 32 estádios diferentes. O torneio está previsto para acabar no dia 25, no Pacaembu, em São Paulo.