Vinicius Júnior recebe dois jogos de suspensão no Espanhol por expulsão contra o Valencia

Nesta terça-feira, o brasileiro Vinicius Júnior recebeu dois jogos de suspensão no Campeonato Espanhol. Isso porque o atleta, eleito melhor do mundo, foi expulso na vitória do Real Madrid por 2 a 1, de virada, sobre o Valencia, pela 12ª rodada da La Liga.

No lance, ocorrido aos 34 minutos do segundo tempo, quando ainda estava 1 a 0 para o adversário, o brasileiro atingiu o rosto do goleiro Dimitrievski com as mãos após receber um toque nas costas. Assim, o árbitro Cesar Soto Grado mostrou vermelho direto.

Deste modo, Vini será desfalque nas partidas contra Las Palmas e Real Valladolid, que serão realizadas nos dias 19 (domingo) e 25 (sábado), respectivamente.