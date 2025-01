Jogadores do Palmeiras passam por exames médicos e testes físicos antes de primeiro treino de 2025

Assim, os jogadores podem treinar e disputar jogos tanto pela base quando pelo time principal. A única exceção é Allan, que após a Copinha não terá mais idade para atuar pelo sub-20 e trabalhará com os profissionais.

O Palmeiras ainda não conta com o técnico Abel Ferreira, que entrou de férias depois da maioria dos jogadores e retornará no fim de semana, dias antes da estreia no Campeonato Paulista. O primeiro compromisso do Verdão no ano é no dia 15, contra a Portuguesa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.