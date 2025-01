Santos e Botafogo alinham acordo para transferência de Jair; veja detalhes

Jair ganhou destaque no Peixe na última temporada. O zagueiro assumiu a titularidade após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular.

Na reta final do último ano, o Menino da Vila "ignorou" as férias do elenco e estava indo treinar no CT Rei Pelé para se recuperar de uma inflamação no músculo do quadril direito. O jogador de 19 anos foi convocado pela Seleção Brasileira para o Sul-Americano sub-20 e quer se apresentar 100%.

Tiquinho Soares, por sua vez, perdeu espaço no Botafogo ao longo da última temporada devido a chegada de Igor Jesus e o crescimento de Júnior Santos e Savarino. Foram nove gols e oito assistências em 53 jogos pela equipe em 2024.

O Santos ainda não anunciou nenhum jogador nesta janela de transferências. A diretoria, contudo, já se acertou com alguns nomes. O zagueiro Luisão, por exemplo, já treina com o elenco.

O Peixe estreia na temporada no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).

Antes disso, o clube fará um jogo-treino contra o Athletic-MG, no CT Rei Pelé. O embate será na quinta-feira, às 8h30.