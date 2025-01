Palmeiras renova contrato de mais nove atletas do time feminino para 2025

Bora de renovação no meio-campo? ?

Andressinha, Brena, Diany, Dudinha, Espinales, Ingryd, Isadora, Lais e Yoreli continuam no elenco das Palestrinas! ?? ? https://t.co/0sjOuB4FIe #AvantiPalestrinas pic.twitter.com/G9x90TzYbZ

As nove atletas não foram as primeiras a prorrogar seus compromissos com o Verdão para esta temporada. A equipe, anteriormente, já havia anunciado a renovação com as goleiras Natascha, Kate Tapia, Bruna Hirata, Ravena e Amanda, além das defensoras Fe Palermo, Poliana, Pati Maldaner, Fabi e Campiolo.

A expectativa é que, nos próximos dias, o Palmeiras anuncie a extensões contratuais com as atacantes do elenco, que é comandado por Camilla Orlando.