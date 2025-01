Palmeiras faz cinco em time do Acre e já garante a classificação na Copa São Paulo

Os gols

O placar foi aberto aos 16 minutos de jogo, com Riquelme. Após boa jogada do Palmeiras, Allan levantou na cabeça do companheiro, que fez o movimento para baixo, no canto direito do goleiro Denilson.

Já aos 38, o atleta voltou a marcar, novamente com um cabeceio. Desta vez, o cruzamento, que veio do lado direito do ataque, foi do companheiro Gilberto.

Aos 43 minutos, ainda do primeiro tempo, foi a vez de Figueiredo marcar. O jovem carregou, arriscou de muito longe e fez um lindo gol.

Aos quatro minutos da etapa final, Figueiredo apareceu novamente, mas com uma assistência magistral. Ele colocou a bola no pé de Arthur, que pegou de primeira para vencer o goleiro Denilson.

Para fechar a conta, Agner, aos 40, recebeu o cruzamento rasteiro e empurrou a bola para o fundo das redes