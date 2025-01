Com João Fonseca, Brasil é convocado para a Copa Davis

O capitão Jaime Oncins convocou nesta segunda-feira os tenistas que irão representar o Brasil contra a França pela 1ª rodada dos Qualifiers da Copa Davis. O confronto está marcado para os dias 1 e 2 de fevereiro, no Palais des Sports Jean Ros, em Orleans (França). Na lista, destaque para o jovem João Fonseca, que vem em uma sequência positiva de dois títulos no Next Gen Finals e no Challenger de Camberra.

A convocação também trouxe os nomes de Thiago Wild, número 76 do ranking ATP, Matheus Pucinelli (300), Rafael Matos (36° no ranking de duplas da ATP) e Marcelo Melo (39). Se vencer, a equipe avança à 2ª rodada e joga contra o vencedor do duelo entre Eslováquia e Croácia.

Com algumas mudanças em relação à última convocação, Oncins explica que ter jogadores adaptados às características do duelo é essencial para buscar a vitória. "Escolhi esses nomes pensando nas condições que vamos enfrentar na França, já que Wild e Fonseca têm estilos que se encaixam no carpete com quadra coberta. Ainda temos o retorno do Pucinelli, que sempre agrega bastante ao grupo. Já o Matos e o Melo têm apresentado bastante entrosamento no circuito de duplas. Por isso, acredito que essa é a equipe certa para fazer frente aos nossos adversários", pontuou.