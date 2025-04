Tênis: brasileira de 15 anos vence cabeça de chave na estreia no ITF W35 de São Paulo

"Muito feliz de jogar no Brasil, muito importante ter torneios desse nível aqui, para competir com boas jogadoras, lutar por pontos importantes no ranking. Acabei de passar a primeira rodada aqui no W35 de São Paulo. Normalmente, as primeiras rodadas são um pouco mais complicadas, ainda me adaptando às condições, um pouco de nervosismo também, mas feliz por ter vencido jogando um bom nível de tênis, fazendo as coisas que venho trabalhando", disse Carol.

Já a paulista Thaísa Pedretti derrotou a argentina Candela Vazquez, de apenas 16 anos, por 6/2 e 6/1, e sua próxima rival será a britânica Katherine Barnes. No confronto 100% nacional, Sofia Perovani venceu, de virada, Camilla Bossi, por 2/6, 7/5 e 6/0, e irá desafiar, nas oitavas de final, a ucraniana Valeriya Strakova, principal favorita ao título.