Herói na estreia da Copinha, Bontempo foi quem mais jogou pelo sub-20 do Santos em 2024

O meia Gabriel Bontempo marcou o único gol da vitória do Santos na estreia da Copinha, na última sexta-feira. E não é de hoje que o meia se destaca pelo time praiano. Em 2024, o atleta foi quem mais jogou pelo sub-20 do Peixe.

Ao todo, Bontempo disputou 38 partidas no ano passado, sendo titular em 34 delas, com seis gols marcados e três assistências distribuídas. Além disso, ele também participou de seis jogos do Peixe no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O meia falou sobre a quantidade de aparições e disse ter criado um pouco de expectativa de estrear pelo profissional.

"Consegui fazer um bom ano em 2024. Foi muito importante para mim ter vários jogos para pegar casca e continuar evoluindo. Fiquei feliz de ter meu nome especulado pela torcida para integrar o profissional. Tinha um pouco de expectativa de estrear (profissional), mas vejo que é tudo no tempo certo. Não foi daquela vez, mas vou continuar evoluindo e me dedicando para que, se Deus quiser, essa oportunidade chegue", disse Bontempo, ao canal De olho no Peixe, neste sábado.