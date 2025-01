Revelado pelo Santos, César Sampaio explica funções que terá como auxiliar técnico fixo

Neste sábado, o ex-zagueiro César Sampaio foi anunciado como novo auxiliar técnico fixo do Santos. Revelado pelo Peixe, o defensor explicou quais serão suas responsabilidades no clube praiano.

"O Pedro (Martins) me chamou para ser a referência para a comissão nova, passando um pouco do DNA do Santos, da realidade. Para ser o também o interface entre a categoria de base, para fortalecer lideranças capitais e disponibilizar conhecimento que a gente tem, práticas de gestão e de treino", disse o ex-atleta, em entrevista à Santos TV.