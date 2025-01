Palmeiras recebe consultas por Vitor Reis, mas decide não negociá-lo nesta janela de transferências

Considerado peça importante do clube, Vitor Reis mira em 2025 se consolidar entre os titulares do Verdão. Em 2024, o atleta ganhou diversas oportunidades para suprir a ausência de Murilo, principalmente, que sofreu com lesões ao longo da temporada.

Entre julho e agosto, o zagueiro ganhou sua maior sequência como titular, atuando por nove jogos. Depois disso, teve mais duas sequências entre os onze inicias, com três e quatro jogos. Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, não atuou na última rodada.

Ao lado do restante da delegação palmeirense, Vitor Reis se reapresenta na Academia de Futebol na tarde de segunda-feira, dia 6 de janeiro, para dar início à preparação para o Campeonato Paulista. O Verdão estreia no Estadual no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília).