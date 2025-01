Pedro Martins confirma saída de Giuliano e diz que Jair "não está negociado" pelo Santos

Pedro Martins, CEO do Santos, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, e atualizou a situação do clube no mercado da bola. Ele falou sobre a possível venda de Jair ao Botafogo e disse que o meia Giuliano não irá permanecer na equipe em 2025.

Segundo o dirigente, a rescisão de Giuliano já havia sido concluída antes mesmo de sua chegada. Portanto, o jogador não marcará presença na reapresentação do Peixe, que ocorre nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

"O caso do Giuliano já estava solucionado antes da nossa chegada, de que ele não permaneceria no clube. Ele não está entre os jogadores que devem se reapresentar agora no início da temporada", afirmou.