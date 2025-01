Milan vira sobre a Juventus e pega a Inter de Milão na final da Supercopa da Itália

Após isso, as equipes voltam as suas atenções, novamente, ao Campeonato Italiano. A Juventus no dia 11, sábado, visita o rival Torino, às 14h, no Estádio Olímpico Grande Torino. O Milan, por sua vez, no mesmo dia, às 16h45, recebe o Cagliari, no San Siro. Ambas partidas valem pela 20ª rodada do torneio nacional.

OS GOLS

A Juventus inaugurou o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo. Samuel Mbangula passou, em profundidade, para Yildz, que, dentro da área mandou um foguete de perna direita. A bola passou por cima de Maignan, que tentou, mas não conseguiu defender.