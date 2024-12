Atlético-MG anuncia contratação de Gabriel Menino, do Palmeiras

#MeninoNoGalo ??

Antes de ser anunciado, o Menino utilizou as redes sociais para se despedir do Palmeiras. Ele agradeceu pelo período em que defendeu as cores do Verdão.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Menino se despede do Palmeiras depois de oito anos. O meia chegou ao Verdão em 2017 e teve passagens pelo sub-17 e sub-20, conquistando a Copa do Brasil sub-17, o Campeonato Brasileiro e dois Paulistas pelo sub-20.