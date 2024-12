Atlético-MG anuncia acordos com Patrick Silva e Robert; saiba detalhes

O volante de 20 anos foi formado nas categorias de base do Palmeiras e assina com o Atlético até o final de 2028, podendo estender o contrato para 2029. ?#PatrickÉdoGalo! ? pic.twitter.com/TcSPXXNzc7

Patrick Silva foi incluído na negociação do Atlético-MG com o Palmeiras por Paulinho, assim como Gabriel Menino. Na equipe sub-20 do time paulista, ele conquistou cinco títulos e atuou como capitão.

Já Robert, emprestado pelo Athletic, chegou ao Atlético-MG em março e atuou por apenas 19 minutos na Série A do Brasileirão.

O primeiro confronto do reforçado Atlético-MG em 2025 será diante do Aymorés, no dia 19 de janeiro, pelo Campeonato Mineiro, no Estádio Helenão.