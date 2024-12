Savinho brilha, Manchester City derrota o Leicester e volta a vencer após quatro partidas no Inglês

Neste domingo, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City visitou o Leicester City no King Power Stadium, venceu por 2 a 0 e voltou a vencer após quatro partidas. O brasileiro Savinho e Haaland balançaram as redes para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Manchester City chegou aos 31 pontos, agora na quinta colocação da tabela. O grupo comandado pelo técnico Guardiola também voltou a vencer após quatro jogos (dois empates e duas derrotas). Já o Leicester, com a derrota, permaneceu com 14 somados, na 18ª posição.

O Manchester City volta aos gramados no próximo sábado, às 12h (de Brasília), quando recebe o West Ham, no Etihad Stadium. Ao mesmo tempo, o Leicester City vitia o Aston Villa, no Villa Park. Ambos os duelos serão válidos pela 20ª rodada.