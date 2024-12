Com grupo alternativo, Flamengo segue preparação para estreia no Carioca

Na manhã deste sábado, o elenco alternativo do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu e seguiu sua preparação para a estreia do Campeonato Carioca, que ocorre no sábado (11/01), quando recebe o Boavista, na Arena Batistão, em Aracaju. O confronto ainda não tem horário definido.

Nas primeiras rodadas do estadual, o Rubro-Negro será representado por vários jogadores do sub-20 e comandado por Cléber dos Santos, treinador da categoria.

O atacante Carlinhos, o meio-campista Lorran, o zagueiro Cleiton e o goleiro Dyogo Alves são jogadores do elenco profissional que permaneceram no Brasil para a disputa do Carioca, uma vez que receberam férias de forma antecipada. Já os demais atletas do time principal se reapresentarão apenas no dia oito de janeiro.