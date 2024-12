Elenco do Vasco que iniciará disputa do Carioca se reapresenta no CT; veja os jogadores

O lateral-esquerdo Leandrinho também se reapresentou com o grupo, mas não estará disponível nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Ele se apresentará à Seleção Brasileira sub-20, que disputará o Sul-Americano da categoria, no dia 7 de janeiro.

O Vasco vive a expectativa da chegada do técnico Fábio Carille. Ele deve iniciar seu trabalho no clube carioca junto com os demais atletas do elenco, que tiveram as férias estendidas e se reapresentam apenas no dia 6 de janeiro.

Veja os jogadores que defenderão o Vasco nas primeiras rodadas do Carioca