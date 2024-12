Botafogo anuncia data de reapresentação do elenco principal e equipe para o início do Carioca

O Botafogo divulgou nesta quinta-feira o planejamento do futebol para o início de 2025. O clube informou a data de reapresentação do elenco principal e que disputará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com jogadores do sub-23 e do sub-20.

Os atletas que formam o time principal do Glorioso se reapresentarão no CT Lonier, no Rio de Janeiro, no dia 14 de janeiro. A equipe contará com duas semanas de preparação até o clássico contra o Fluminense, pela sexta rodada do Estadual, marcado para o dia 29.