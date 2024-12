Veja os cinco momentos decepcionantes do Grêmio em 2024

Lucas Uebel/Grêmio

2- Enchentes no Rio Grande do Sul

O Grêmio não fazia uma temporada ruim até as fortes chuvas atingirem o Rio Grande do Sul. No entanto, após ficar cerca de um mês longe dos gramados, o Tricolor gaúcho sofreu para atingir o ritmo de jogo novamente.

Lucas Uebel/Grêmio

3- Eliminação na Copa do Brasil

Na partida de ida das oitavas de final, o Grêmio segurou o Corinthians na Neo Química Arena e garantiu o empate em 0 a 0. Confiante para sair com a classificação, os gaúchos receberam os paulistas em sua casa, entretanto, o time de Renato Gaúcho não conseguiu marcar nenhum gol. Assim, o duelo precisou ser decidido nos pênaltis, e quem se deu melhor foi o Timão.