Os cinco momentos mais decepcionantes do Botafogo em 2024

O ano do Botafogo foi mágico. O Glorioso conquistou a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história, além de ter voltado a ganhar o Brasileirão depois de 29 anos. Entretanto, não deixou de ser uma temporada com turbulências. A Gazeta Esportiva listou os cinco momentos mais decepcionantes do Fogão em 2024, veja abaixo:

1 - Campanha ruim no Carioca

Mais uma vez o desempenho do Botafogo no Campeonato Carioca deixou a desejar. A equipe terminou a Taça Guanabara na quinta posição, ficando de fora das semifinais do Cariocão, assim como em 2023. Na Taça Rio, o Glorioso venceu o Boavista na final.