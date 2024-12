Os cinco grandes momentos dos clubes nordestinos em 2024

João Moura/FEC

2 - Início do Bahia no Brasileirão

O Bahia foi uma das surpresas de 2024. Liderado por Rogério Ceni, o clube teve o primeiro bom ano sob o comando do Grupo City. O Tricolor Baiano foi uma das melhores equipes do primeiro turno do Brasileirão, chegando a ficar oito jogos sem perder. Até a 16ª rodada, o Esquadrão de Aço ainda se encontrava no G4 da tabela. Com um segundo turno menos regular, o Bahia ainda conseguiu se garantir na Pré-Libertadores, voltando à competição após 35 anos.

Catarina Brandão/EC Bahia

3 - Vitória campeão estadual

O torcedor do Vitória teve um ano de alegrias e tensões. Se por um lado a equipe lutou para não cair no Campeonato Brasileiro, por outro, o ano começou com a felicidade do título do Campeonato Baiano após sete anos. No final, 2024 terminou de uma boa forma para a equipe rubro-negra, que conseguiu escapar da degola e se classificou para a Copa Sul-Americana. O clube ainda teve a surpresa do atacante Alerrandro, que foi um dos artilheiros do Brasileirão.