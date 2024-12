Os cinco grandes momentos do Botafogo em 2024

Vitor Silva / Botafogo

2 - O Campeonato Brasileiro após 29 anos

Após o fracasso em 2023, o Botafogo finalmente conquistou o título do Campeonato Brasileiro, que não vinha desde 1995. O Fogão fez jogos impecáveis contra os times do G-4 e disputou até o último momento com o Palmeiras, assegurando o troféu na última rodada contra o São Paulo, no Nilton Santos.

Vitor Silva / Botafogo

3 - A vitória decisiva sobre o Palmeiras no Allianz Parque

Após um empate em casa contra o Vitória, o Botafogo foi muito pressionado para a "final antecipada" do Brasileirão contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Entretanto, com uma atuação de gala, Artur Jorge e companhia bateram o Verdão por 3 a 1 e reassumiu a liderança.