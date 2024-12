Africanos defendem hegemonia na 99ª Corrida Internacional de São Silvestre

Pelo lado etíope, apenas uma carta: Gizealew Ayana, campeão da Maratona de Paris 2023. Uganda, campeã em 2022, com Andrew Kwemoi, quer repetir o gostinho e, para isso, conta com: Maxwell Kortek Rotich, atual campeão da Maratona de Porto Alegre, Moses Kibet e Phillip Kipyeko. Estes dois últimos subiram no pódio da Volta da Pampulha, dias atrás. Já a Tanzânia concentra suas esperanças nas passadas largas de Joseph Pang, vice-campeão da São Silvestre de 2022.

Entre as mulheres, a hegemonia africana é ainda maior, desde 2006. O Quênia tem 18 vitórias no feminino. Etiópia tem 4. No pelotão 2024, destaque para a etíope Kasanesh Base e as quenianas Agnes Keino, Cynthia Chemweno, Salome Chepchumba, Vivian Kemboi e Viola Kosgei. Esta última integrou o pódio da São Silvestre em 2023 e vive grande fase. A Tanzânia tem a veloz Anastasia Dolomongo Ng'Ombengeni (32min05s12) como aposta. Completam a legião estrangeira a colombiana Laura Morales e a veterana ugandense Emily Chebet, terceira colocada na Maratona de São Paulo deste ano.

EXPO NA BIENAL DO IBIRAPUERA

Com entrada gratuita, a Expo da 99ª Corrida Internacional de São Silvestre acontece este ano na Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n). Serão quatro dias de exposição (27, 28, 29 e 30/12) com grandes marcas da corrida de rua e uma série de atrações para quem vive o esporte.

A entrada de veículos é pelo portão 3. Entretanto, a recomendação é pelo uso de transporte público, táxi ou veículo de aplicativo. Ao todo, são 37.500 corredores inscritos na Corrida, que visitarão a Expo para retirada do kit da Prova. O corredor precisa ter em mãos um documento original com foto e o protocolo de confirmação enviado por e-mail.