São Paulo anuncia renovação com atacante Majhu até o final de 2025

Antes de jogar pelo Tricolor paulista, Majhu atuou pelo Criciúma e pela Chapecoense. Após a passagem no Brasil, a atacante se transferiu para o Cochise College (EUA), clube pelo qual defendeu por três temporadas. Na sequência, seguiu sua carreira nos Estados Unidos e atuou pela William Carey University por mais dois anos.

Com isso, o São Paulo segue com tudo no planejamento para 2025. Neste mês, antes da zagueira, o Tricolor paulista já anunciou as renovações de Jéssica Soares, Camilinha, Carlinha, Robinha e Serrana.