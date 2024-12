Perto do Bahia, Michel Araújo termina ano com números tímidos pelo São Paulo

O meio-campista Michel Araújo está próximo de deixar o São Paulo e acertar sua ida ao Bahia. O uruguaio viveu, em 2024, uma temporada distinta de sua primeira no Tricolor paulista, em 2023, e somou números pouco expressivos.

Em apenas 38 jogos feitos na temporada, Michel Araújo não marcou nenhum gol e distribuiu duas assistências - uma no Brasileirão (em 20 jogos) e outra na Libertadores (em 8 jogos). Os números demonstram uma queda de rendimento do uruguaio em relação ao ano passado. Em 2023 o uruguaio atuou em 50 jogos, com quatro gols e três assistências, sendo importante na conquista da Copa do Brasil.

Além disso, o jogador sofreu com lesões, sobretudo no segundo semestre deste ano. No período, Michel Araújo tratou uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e, por isso, não foi relacionado por quase um mês. Logo após a recuperação, o meio-campista sofreu um edema na panturrilha.