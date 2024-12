Napoli vence o Genoa e dormirá líder do Campeonato Italiano

Neste sábado, o Napoli visitou o Genoa no Estádio Luigi Ferraris, pelo Campeonato Italiano, e venceu por 2 a 1. Enquanto Anguissa e Rrahmani marcaram para os visitantes, Pinamonti descontou para os mandantes.

Com a vitória, o time de Nápoles dormirá líder do Campeonato Italiano. Atualmente, a equipe tem 38 pontos, entretanto, a Atalanta tem 37 e ainda joga nesta rodada, no domingo. A equipe de Gênova, por sua vez, segue com 16 pontos, aparecendo em 14º lugar lugar.

Agora, o Napoli volta a campo apenas no outro domingo (22), quando enfrentará o Venezia pelo Campeonato Italiano. Já o Genoa enfrenta o Empoli no próximo sábado, também pela liga nacional.