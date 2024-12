Lesionado, Pablo Maia cita "evolução muito boa" após período em CT da base do São Paulo

O volante Pablo Maia, que se recupera de uma grave lesão na coxa esquerda, treinou ao lado da equipe sub-17 do São Paulo nesta semana, no CFA de Cotia. Assim, a atividade com a categoria sub-17 encerrou o período de trabalhos com a preparação física na reta final deste ano.

"Minha vontade de estar bem em 2025 é grande, então eu acho que esse período foi muito importante. Está sendo uma evolução muito boa e estou muito feliz", disse Pablo Maia em entrevista à SPFC Play.

O jogador, revelado nas categorias de base do São Paulo, passou por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, em maio deste ano. Sua última partida aconteceu no dia 25 de abril, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, duelo que marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía no São Paulo.