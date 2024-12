Manchester City perde mais uma, amplia jejum e vê situação piorar no Inglês

O Manchester City volta a campo pela competição na quinta-feira (26), às 9h30 (de Brasília), quando receberá o Everton no Etihad Stadium. Por sua vez, o Aston Villa visitará o Newcastle no mesmo dia, às 12h, também pelo Campeonato Inglês.

Classificação e jogos Inglês

Os gols

O Aston Villa abriu o placar no primeiro lance de perigo do jogo, aos 16 minutos. Em um belo contra-ataque, Morgan Rogers saiu na cara do gol e tocou para Jhon Durán, que venceu Ortega e marcou.

Os donos da casa ampliaram aos 20 do segundo tempo. Morgan Rogers recebeu na área e finalizou cruzado para vencer Ortega. Por fim, Phil Foden aproveitou falha da zaga e diminuiu para o City.