Volante do Newcastle, Bruno Guimarães revela que deseja jogar no Vasco: "Sonho do meu pai"

Bruno Guimarães (@brunoog97) December 20, 2024





"Eu cresci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco. Mas quem me formou foi o Athletico-PR, saí de lá como ídolo. Eu penso muito no que vou fazer no futuro. Tenho uma história linda no Athletico-PR e não quero manchá-la de jeito nenhum", completou.

Natural do Rio de Janeiro, Bruno Guimarães iniciou a carreia no Audax, em 2015, mas se transferiu para o Athletico-PR, em 2017. Pelo Furacão, o volante conquistou o Campeonato Paranaense (2018) e os inéditos títulos da Sul-Americana (2018) e da Copa do Brasil (2019).