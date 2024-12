Vedacit Vôlei Guarulhos anuncia a contratação do ponteiro João Franck

O Vedacit Vôlei Guarulhos anunciou a contratação do ponteiro João Franck. O atleta de 25 anos será o novo reforço do time guarulhense para a Superliga 2024-2025. Será a segunda passagem de João Franck pela equipe. O ponteiro vestiu as cores do flecha na temporada 2021-2022, onde conquistou o vice-campeonato paulista e chegou na semifinal da Superliga. O presidente Anderson Marsili contou como foi o processo de negociação para a volta do jogador

"O João chegou em um grande momento. Ele estava em fase de rescisão de contrato na Europa e voltou para casa. Com certeza vai ajudar muito no returno, para alcançarmos nossos objetivos", analisou Marsili.