Questionado e com rendimento abaixo, Rony teve temporada com mais jogos pelo Palmeiras em 2024

Ao longo do ano, porém, ele também oscilou e Rony teve sequências como titular, mas não justificou a opção do treinador. Entre março e abril, quando entrou nos 11 jogos disputados no período, Rony viveu grande jejum de gols até voltar a marcar, no dia 2 de maio, na vitória sobre o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Rony marcou pela última vez no dia 21 de agosto, no empate por 2 a 2 para o Botafogo, em jogo que decretou a eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores. Depois disso, o atleta não participou de mais nenhum gol mesmo tendo chances consecutivas e sequência como titular, como aconteceu nos duelos contra Grêmio, Bahia, Atlético-GO e Botafogo.