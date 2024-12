Félix Torres avança em recuperação e não preocupa para pré-temporada do Corinthians

O zagueiro Félix Torres foi desfalque do Corinthians nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, com uma lesão no músculo anterior da coxa direita de 2º grau. O atleta, porém, não preocupa para a pré-temporada, em janeiro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Félix está em reta final de recuperação e deve estar 100% fisicamente para os primeiros treinos de 2025. O beque se machucou na data Difa de novembro, defendendo a seleção do Equador, e passou os últimos jogos do Brasileiro em tratamento no departamento médico.

Félix Torres foi o quarto atleta que mais atuou pelo Corinthians em 2024, com 52 jogos (48 como titular) e 4.274 minutos. O defensor foi contratado em meados de janeiro, vindo do Santos Laguna, e oescilou ao longo da temporada.