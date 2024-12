Piquerez adia férias no Palmeiras e segue cronograma de treinos para estar 100% em 2025

Enquanto grande parte do elenco do Palmeiras aproveita as férias após o fim da temporada, o lateral-esquerdo Piquerez ainda não parou com as atividades na Academia de Futebol. O uruguaio está em processo de transição física após se recuperar de lesão no joelho esquerdo e mira estar 100% em 2025.

Piquerez adiou suas férias para intensificar o processo de recuperação e deve seguir marcando presença no CT até o dia 23, às vésperas do Natal. O camisa 22 do Verdão não pôde ajudar o time nos últimos cinco meses no ano devido à cirurgia no joelho esquerdo. O atleta sofreu uma lesão no menisco e precisou passar por uma cirurgia, que o tirou de combate.

O uruguaio disputou seu último jogo pelo Palmeiras no dia 17 de julho. Na oportunidade, o Verdão perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, em jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois dias depois, o Alviverde anunciou a lesão do atleta em decorrência de um trauma sofrido durante o jogo.