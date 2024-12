De contrato renovado, Henrique Carmo mira mais espaço no São Paulo em 2025

O jovem atacante Henrique Carmo vive a expectativa de ganhar mais minutos no time principal do São Paulo no ano que vem. De contratado renovado, o jogador teve poucas oportunidades ao longo de 2024.

Um dos principais destaques das categorias de base tricolores, Henrique jogou a Copinha no início do ano e subiu ao elenco profissional. Ele treinava com o grupo principal, mas descia para defender o sub-20 nos torneios de base.

O atacante chegou a ser relacionado para 19 partidas da equipe principal do São Paulo nesta temporada. Contudo, só entrou em campo apenas uma vez. Ele atuou por 12 minutos no triunfo sobre o Vitória, no Morumbis, por 2 a 1. E foi somente isso.