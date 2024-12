Sergio Perez anuncia sua saída da Red Bull após quatro temporadas

Gracias por todo Checo ?

"Gostaria de agradecer ao Checo por tudo o que ele fez pela RBR nas últimas quatro temporadas. Desde o momento em que entrou na equipe em 2021, ele provou ser um extraordinário companheiro de equipe, ajudando-nos a conquistar dois títulos de construtores e nossa primeira dobradinha no campeonato de pilotos (com o vice de 2023)", comentou Christian Horner, chefe da equipe.

Apesar das estatísticas, o mexicano não conseguiu acompanhar o ritmo de seu companheiro de equipe, o tetracampeão Max Verstappen. Em 2024, Perez terminou apenas na oitava posição, somando 152 pontos, 285 a menos que Verstappen, que conquistou o título.

A Red Bull adiantou que confirmará, em breve, o substituto do mexicano para 2025. Segundo a versão alemã da Sky Sports, o jovem neozelandês Liam Lawson será o companheiro de equipe de Verstappen para a próxima temporada.