Fortaleza anuncia contratação de goleiro campeão olímpico pela Seleção

Nesta quarta-feira, o Fortaleza anunciou a contratação do goleiro Brenno Fraga até o final de 2027, com opção de renovação por mais um ano. Campeão olímpico pela Seleção Brasileira, o atleta chega ao clube sem custos.

"Um atleta de boa formação, de boa experiência internacional e nacional", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza. "Ele chega validado pela comissão técnica, pelo preparador Santiago Piccinini, pelo assessor executivo Marcelo Boeck, que é especialista na posição, e também com o aval do Vojvoda e do departamento de futebol", completou.